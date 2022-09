LIVE Fiorentina-Juventus 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

(Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.55 Ingresso in campo dei calciatori. 14.50 Cinque minuti all’ingresso in campo dei giocatori. 14.45 Problema gol, lanon segna da tre partite. 14.40 Curiosità, attacco con tutti di piede sinistro nella: Di Maria, Milik e Kostic. 14.35 Italiano sceglie Kouamé in attacco, fuori Ikoné almeno dall’inizio. 14.32 Paredes debutta subito, dopo essere stato ufficializzato pochi giorni fa. 14.29 Tre dei quarto terzini dellasono già in campo. Solo De Sciglio va in panchina. 14.26 Panchina per Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo parte dalla panchina in vista del PSG, riposo anche per Miretti a centrocampo. 14.25 Ecco le formazioni ufficiali:– Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Barak; ...