LIVE F1, GP Olanda 2022 in DIRETTA: Leclerc davanti a Verstappen, lotta per la pole! (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.01 La classifica dopo il primo tentativo. Russell ha utilizzato gomme usate: 1 Charles Leclerc Ferrari1:10.456 4 2 Max Verstappen Red Bull Racing+0.059 3 3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.192 54 Carlos SAINZ Ferrari+0.291 5 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.621 5 6 George RUSSELL Mercedes+0.691 5 7 Lando NORRIS McLaren+1.694 5 8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.100 6 9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.271 5 10 Lance STROLL Aston Martin- – 4 15.59 Sainz è 4° a 0.291. 15.59 Leclerc AL COMANDO! Fa 59 millesimi meglio di Verstappen! 15.59 Hamilton 2° a 0.133 da Verstappen. 15.58 Entrano ora in pista Leclerc e Sainz con gomme soft nuove. 15.57 1’10?515 per Verstappen. E non è stato un giro perfetto…Perez paga ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.01 La classifica dopo il primo tentativo. Russell ha utilizzato gomme usate: 1 CharlesFerrari1:10.456 4 2 MaxRed Bull Racing+0.059 3 3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.192 54 Carlos SAINZ Ferrari+0.291 5 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.621 5 6 George RUSSELL Mercedes+0.691 5 7 Lando NORRIS McLaren+1.694 5 8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.100 6 9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.271 5 10 Lance STROLL Aston Martin- – 4 15.59 Sainz è 4° a 0.291. 15.59AL COMANDO! Fa 59 millesimi meglio di! 15.59 Hamilton 2° a 0.133 da. 15.58 Entrano ora in pistae Sainz con gomme soft nuove. 15.57 1’10?515 per. E non è stato un giro perfetto…Perez paga ...

SkySportF1 : LIVE le qualifiche della #F1 a Zandvoort, in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su… - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ?? Stroll in #Q3 dopo 9 GP, per Mick è la 4^ volta LIVE ? - sportli26181512 : Formula 1, GP Olanda: la marea oranje dei tifosi di Max Verstappen. LE FOTO: In Olanda è marea oranje per Max Verst… - SkySport : RT @SkySportF1: ?? Stroll in #Q3 dopo 9 GP, per Mick è la 4^ volta LIVE ? -