LIVE F1, GP Olanda 2022 in DIRETTA: bandiera rossa, fumogeno in pista! (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.32 Si riparte con la Q2. 15.30 Uno steward entra in pista per scacciare due piccioni…Pazzesco. 15.28 Le qualifiche riprenderanno alle 15.32. 15.27 Davvero stupido il tifoso che ha lanciato il fumogeno in pista, è pericolosissimo! Qualifiche sospese. 15.26 bandiera rossa! Fumogeni in pista… 15.25 Subito in pista Albon. 15.25 Iniziata la Q2. 15 minuti e altri 5 piloti da eliminare. 15.24 Verstappen è pronto a deliziare la folla orange accorsa a Zandvoort. Vedremo se Leclerc, Sainz o le Mercedes riusciranno a rovinargli la festa. 15.22 Ci si aspettava una Ferrari scoppiettante, ma per ora non si è vista. Sainz ha rischiato tantissimo l’eliminazione, salvandosi per 2 decimi. 15.21 I piloti eliminati dal 16° al 20° posto: Bottas, Magnussen, Ricciardo, Vettel e ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.32 Si riparte con la Q2. 15.30 Uno steward entra in pista per scacciare due piccioni…Pazzesco. 15.28 Le qualifiche riprenderanno alle 15.32. 15.27 Davvero stupido il tifoso che ha lanciato ilin pista, è pericolosissimo! Qualifiche sospese. 15.26! Fumogeni in pista… 15.25 Subito in pista Albon. 15.25 Iniziata la Q2. 15 minuti e altri 5 piloti da eliminare. 15.24 Verstappen è pronto a deliziare la folla orange accorsa a Zandvoort. Vedremo se Leclerc, Sainz o le Mercedes riusciranno a rovinargli la festa. 15.22 Ci si aspettava una Ferrari scoppiettante, ma per ora non si è vista. Sainz ha rischiato tantissimo l’eliminazione, salvandosi per 2 decimi. 15.21 I piloti eliminati dal 16° al 20° posto: Bottas, Magnussen, Ricciardo, Vettel e ...

