L’industria dell’auto chiede aiuto alla politica Ma i partiti e il Governo Draghi se ne fregano

Per decenni l'Italia è stata uno dei principali Paesi produttori di automobili al mondo. In Europa eravamo al terzo posto dietro Germania e Francia. Fino alla fine degli anni Novanta le nostre catene di montaggio assemblavano circa 1,5 milioni di vetture all'anno, più di quanto facessero cinesi e giapponesi messi insieme. Oggi è cambiato tutto. L'anno scorso dalle nostre fabbriche sono uscite a malapena 400mila auto. Nella classifica dei costruttori europei siamo stati scavalcati prima da Regno Unito e Spagna, poi da Repubblica Ceca e Slovacchia. E siamo tallonati, talvolta persino superati, da Polonia, Romania, Ungheria. Da terza che era, l'Italia è scivolata al settimo posto. La crisi ha investito tutti negli ultimi anni, certo, ma la mazzata per noi è stata più forte che altrove. Basti pensare che nella mega-fabbrica torinese di Mirafiori, dove negli anni Sessanta ...

