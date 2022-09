Liga: Real Madrid batte Betis, è solo in vetta (Di sabato 3 settembre 2022) Grazie ai suoi due brasiliani Vinicius e Rodrygo, il Real Madrid ha battuto 2 - 1 il Betis Siviglia nella quarta giornata di Liga, Lega, portandosi in testa alla classifica davanti proprio agli ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 3 settembre 2022) Grazie ai suoi due brasiliani Vinicius e Rodrygo, ilha battuto 2 - 1 ilSiviglia nella quarta giornata di, Lega, portandosi in testa alla classifica davanti proprio agli ...

