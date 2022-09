“Life support”, Emergency presenta la sua nave per il soccorso dei migranti nel Mediterraneo: “Sulle murate dipinte le parole di Gino Strada” (Di sabato 3 settembre 2022) Da oggi Emergency ha una nave per soccorrere i migranti che rischiano la vita nel Mediterraneo centrale. Si chiama “Life support” e al momento è attraccata al porto di Genova per lavori di cantieristica, ma nei prossimi mesi inizierà le proprie attività di ricerca e soccorso su una delle tratte più pericolose al mondo. Un progetto voluto a lungo da Gino Strada, il medico e fondatore della ong scomparso un anno fa: “Ci sembra il modo migliore per continuare a rappresentare un pensiero, diventato bene comune, di un’associazione che pensa si debba fare quello che è giusto fare, senza chiedersi se è possibile ma semplicemente cominciando a farlo”, dice Pietro Parrino, direttore del Field Operations Department di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Da oggiha unaper soccorrere iche rischiano la vita nelcentrale. Si chiama “” e al momento è attraccata al porto di Genova per lavori di cantieristica, ma nei prossimi mesi inizierà le proprie attività di ricerca esu una delle tratte più pericolose al mondo. Un progetto voluto a lungo da, il medico e fondatore della ong scomparso un anno fa: “Ci sembra il modo migliore per continuare a rapre un pensiero, diventato bene comune, di un’associazione che pensa si debba fare quello che è giusto fare, senza chiedersi se è possibile ma semplicemente cominciando a farlo”, dice Pietro Parrino, direttore del Field Operations Department di ...

