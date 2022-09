Libano | drammatico ritrovamento nelle acque a nord del paese

Leggi su 361magazine

(Di sabato 3 settembre 2022) : i soccorritori hanno trovato in fondo al mare un bimbo abbracciato alla madre Lo scorso 24 aprile,del, è affondata una imbarcazione con a bordo 85 migranti. Di oltre 30 corpi di libanesi e siriani non si è saputo più nulla. A distanza di mesi, grazie ad una operazione di recupero della Marina militare libanese, finanziata con una raccolta di fondi gestita in parte da una rete di familiari delle vittime, presenti per lo più in Australia, è stato possibile recuperare i corpi dei naufraghi. Molti, infatti, erano rimasti intrappolati all’interno dell’imbarcazione affondata. Quando i soccorritori sono giunti sul luogo dove la nave era affondata, hanno fatto una scoperta drammatica: “C’era una donna giù in fondo al mare, il cui corpo è rimasto incastrato a metà fuori da un oblò, mentre teneva in ...