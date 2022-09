Letta: “Salvini contro le sanzioni alla Russia? Putin non l’avrebbe detta meglio” (Di sabato 3 settembre 2022) “Credo che Putin non l’avrebbe detta meglio”. Così Enrico Letta, ha risposto su Twitter a Matteo Salvini, tornato ad attaccare le sanzioni imposte contro la Russia in risposta all’invasione dell’Ucraina. “Le sanzioni stanno funzionando? No”, aveva detto il segretario della Lega in un tweet, in cui chiedeva ancora all’Unione Europea di ripensare la propria strategia “per salvare posti di lavoro e imprese in Italia. “A oggi chi è stato sanzionato sta guadagnando, mentre chi ha messo le sanzioni è in ginocchio”, ha detto l’ex ministro dell’Interno. Credo che #Putin non l’avrebbe detta meglio. https://t.co/ySCy1pRjXZ — Enrico ... Leggi su tpi (Di sabato 3 settembre 2022) “Credo chenon”. Così Enrico, ha risposto su Twitter a Matteo, tornato ad attaccare leimpostelain risposta all’invasione dell’Ucraina. “Lestanno funzionando? No”, aveva detto il segretario della Lega in un tweet, in cui chiedeva ancora all’Unione Europea di ripensare la propria strategia “per salvare posti di lavoro e imprese in Italia. “A oggi chi è stato sanzionato sta guadagnando, mentre chi ha messo leè in ginocchio”, ha detto l’ex ministro dell’Interno. Credo che #non. https://t.co/ySCy1pRjXZ — Enrico ...

