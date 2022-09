Lega l' inquilino e minaccia di bruciarlo vivo | ' Te la fai con la mia ex'

(Di sabato 3 settembre 2022) Una storia di violenza e gelosia: gli ha chiesto di accompagnarlo in un campo incolto per chiedergli un parere sul terreno, ma lì lo hato e cosparso di liquido infiammabile, ha preso un accendino ...

ParliamoDiNews : “Te la fai con la mia ex”. Lega l’inquilino e minaccia di bruciarlo vivo: arrestato per sequestro e minacce… - occhio_notizie : L'uomo sosteneva che l'affittuario fosse la causa della rottura con la sua compagna -

Giovedì 1 settembre, il proprietario citofona all'chiedendogli di accompagnarlo nel campo con una scusa banale. Ed è lì che quasi si consuma il dramma. Il sequestro - Lo, lo cosparge ...Giovedì 1 settembre, il proprietario citofona all'chiedendogli di accompagnarlo nel campo con una scusa banale. Ed è lì che quasi si consuma il dramma. Il sequestro - Lo, lo cosparge ...Sei mesi fa, il 43enne ha dato in affitto l'appartamento al piano terra della sua villetta a un 53enne originario di Alessandria, giunto con compagna e figlio. Poi la gelosia ...Gli ha chiesto di accompagnarlo in un campo incolto per chiedergli un parere sul terreno, ma lì lo ha legato, lo ha cosparso di liquido infiammabile, ha preso un accendino e ha minacciato di bruciarlo ...