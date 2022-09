Le pagelle del Benevento – Difesa granitica | La Gumina coglie l’occasione

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiVenezia – Seconda vittoria consecutiva per ildi Fabio Caserta che batte 2-0 il Venezia in trasferta e raggiunge quota 7 punti in classifica. Ledei giallorossi: Paleari 7: Ancora una volta salva il risultato con un prodigioso intervento sul colpo di testa di Novakovich a risultato ancora in bilico. Nega il raddoppio ad Haps nel finale. Capellini 7: Molto bene nei contrasti, nelle letture e nella gestione della palla. Rischi annullati dalle sue parti. Glik 7: I duelli aerei sono tutti suoi, nella lotta fisica è insuperabile. Da centrale nellaa tre ha acquisito ancora più leadership. Veseli 7: Esordio da applausi per lui, sia dal punto di vista caratteriale che tecnico. Concentrato dal primo all’ultimo minuto. Improta 6: Attento a non farsire di sorpresa e ...