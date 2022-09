Le dive di Venezia si modificano le foto su Instagram (ma si scordano che esiste l’originale) (Di sabato 3 settembre 2022) Ci risiamo, nuova Mostra del Cinema di Venezia e nuovi scatti modificati. Alzi la mano chi non ha mai modificato una propria foto prima di caricarla su Instagram. Il campo è libero (dalle luci alla rimozione di brufoli e occhiaie), la regola è solo una: evitare di storcere il mobilio e le pareti alle proprie spalle quando col dito si va a fluidificare l’immagine per aumentare o diminuire parti del corpo. I lavori (e qualche volta i disastri) di Photoshop sui social network sono all’ordine del giorno, ma quando capitano alle persone famose fa sempre notizia. È successo due anni fa con Elisa De Panicis e Stella Manente ed è successo anche quest’anno a volti della moda, della tv e del web. Fra loro la tiktoker Elisa Maino, la conduttrice Adriana Volpe, le modelle Bianca Brandolini e Valentina Sampaio e l’attrice Vera Gemma. Ad ... Leggi su biccy (Di sabato 3 settembre 2022) Ci risiamo, nuova Mostra del Cinema die nuovi scatti modificati. Alzi la mano chi non ha mai modificato una propriaprima di caricarla su. Il campo è libero (dalle luci alla rimozione di brufoli e occhiaie), la regola è solo una: evitare di storcere il mobilio e le pareti alle proprie spalle quando col dito si va a fluidificare l’immagine per aumentare o diminuire parti del corpo. I lavori (e qualche volta i disastri) di Photoshop sui social network sono all’ordine del giorno, ma quando capitano alle persone famose fa sempre notizia. È successo due anni fa con Elisa De Panicis e Stella Manente ed è successo anche quest’anno a volti della moda, della tv e del web. Fra loro la tiktoker Elisa Maino, la conduttrice Adriana Volpe, le modelle Bianca Brandolini e Valentina Sampaio e l’attrice Vera Gemma. Ad ...

