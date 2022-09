Lazio | Milinkovic sfida il Napoli | “Proveremo a farlo stasera”

(Di sabato 3 settembre 2022) A pochissime ore dall’inizio della partita tra, che andrà in scenaallo Stadio Olimpico di Roma alle 20:45, la stella dei biancocelesti Sergej-Savic ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista serbo sullacon gli azzurri: Sergej-Savic (Photo by Paolo Bruno/Getty Images) “La partita con la Sampdoria ci insegna che dobbiamo essere più cattivi per segnare di più e chiudere prima le partite senza aspettare l’ultimo minuto.? Sarà una gara difficile, loro sono una squadra molto forte e con tanta qualità. Lo scorso anno abbiamo perso nel finale, stavolta cercheremo di portare a casa la vittoria”. Sulla Serie A: “Sarà un bel campionato, difficile e ...

...titolare la, se Sarri li fa giocare, può permettersi sempre un certo Immobile, super capocannoniere del campionato da anni, Luis Alberto, uno dei talenti più cristallini della A,...