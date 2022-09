Lazio, i convocati per il Napoli: Pedro ce la fa (Di sabato 3 settembre 2022) Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati della Lazio per la partita di stasera contro il Napoli. Buone notizie da Pedro che stringe... Leggi su calciomercato (Di sabato 3 settembre 2022) Maurizio Sarri ha diramato la lista deidellaper la partita di stasera contro il. Buone notizie dache stringe...

lazio_magazine : LAZIO - I 25 convocati di Sarri per la gara contro il Napoli, ci sono Pedro e Felipe Anderson… - LALAZIOMIA : Lazio, i convocati per il Napoli: Pedro ce la fa - LazionewsEu : #LazioNapoli, i convocati di #Sarri: c'è #Pedro #sslazio #forzalazio #lazionews #lazionewseu - Sportflash24 : ?Diretta #LazioNapoli 3 SETT. 2022 ? Intensità e qualità per continuare a sognare ? Ultime su formazioni e calci… - ilmionapoli : Lazio-Napoli, i convocati di Sarri: recuperano Romagnoli, Felipe e Pedro -