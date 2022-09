Lavoro | Colao | ' rimpianti? Presentare piattaforma per lavoro occasionale'

(Di sabato 3 settembre 2022) Cernobbio (Como), 3 set. (Adnkronos) - "Con il ministro Orlando stiamo lavorando a una grandeper la regolarizzazione del, come ad esempio quello dei rider o delle baby sitter. Uno strumento che, sono sicuro, potebbe risolvere tanti problemi. Pensavamo di presentarlo a dicembre, lo farà qualcun altro". Così il ministro dell'Innovazione tecnologica e della Transizione digitale, Vittorio, a margine del Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio, risponde a chi gli chiede se abbia deisu cose che avrebbe voluto fare e non ha potuto per via della caduta del governo.

TeleIschia

...l'Italia di domani e consolidato al contempo un nuovo modello per ilcongiunto con l'Europa". Lo ha detto il ministro dell'Innovazione tecnologica della Transizione digitale, Vittorio, ...La road map A Cernobbio è intervenuto anche il ministro dell'Innovazione Tecnologica e della Transizione digitale, Vittorio, che ha detto: 'Con ilsul Pnrr di questo governo abbiamo dato ... Pnrr: Colao, 'lavoro governo ha consolidato nuovo modello per lavoro congiunto con Ue' Cernobbio (Como), 3 set. (Adnkronos) – “Con il ministro Orlando stiamo lavorando a una grande piattaforma per la regolarizzazione del lavoro occasionale, come ad esempio quello dei rider o delle baby ...(Como), 3 set. Cernobbio (Adnkronos) - "A livello locale, bisognerà sicuramente pensare a dei consolidamenti che però dovranno avvenire senza la riduzione della concorrenza. Non cerchiamo di far passa ...