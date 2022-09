Laura Pausini lontana ormai da Paola Cortellesi? Il gossip che scatena il web (Di sabato 3 settembre 2022) Un legame speciale che è nato diversi anni fa quello tra Laura Pausini e Paola Cortellesi che potrebbe essere a un passo dall’addo? Il gossip in queste ore scatena il web. Nel corso degli anni il pubblico ha avuto modo di vedere spesso Laura Paursini al fianco di Paola Cortellesi, in qualità di colleghe e showgirl ma anche nelle vesti di amiche per la pelle. In diverse occasioni, infatti, sono state numerose le interviste durante le quali sia Paola Cortellesi che Laura Pausini hanno parlato del loro legame affermando di essere amiche per la pelle… ma se le due donne avessero litigato davvero? Laura Pausini ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 3 settembre 2022) Un legame speciale che è nato diversi anni fa quello trache potrebbe essere a un passo dall’addo? Ilin queste oreil web. Nel corso degli anni il pubblico ha avuto modo di vedere spessoPaursini al fianco di, in qualità di colleghe e showgirl ma anche nelle vesti di amiche per la pelle. In diverse occasioni, infatti, sono state numerose le interviste durante le quali siachehanno parlato del loro legame affermando di essere amiche per la pelle… ma se le due donne avessero litigato davvero?...

Gabriel63751210 : @LauraPausini @LaVozAntena3 @LuisFonsi @antoniorozco @PabloLopezMusic Cerco la registrazione audio di Laura Pausini… - DESIFOTOLISBOA : Now playing Un Fatto Ovvio.mp3 by Laura Pausini! - Gabriel63751210 : Vi immagine se il prossimo disco di inediti di Laura Pausini viene realizzata da noi? ?? #laurapausini @LauraPausini - MacoursD : Laura Pausini - Scatola (Official Video) - ciccio_1990 : @laurapausini #laurapausini #libroperlaura Vogliamo fare insieme un libro per Laura Pausini? leggete qui: -