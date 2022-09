L' attivista Lgbt ringrazia Meloni Lei ricambia | poi il toccante racconto dell' assenza del padre

Leggi su iltempo

(Di sabato 3 settembre 2022) "Ringrazio la leader di Fratelli d'Italia Giorgiaper il confronto e la polizia per essere stata buona con me perché ha capito che tipo di persona io sia, ovvero un ragazzo che voleva solo esprimere la sua opinione. Ringrazio tutti". Marco Marras, il giovaneper i dirittiche ha interrotto un comizio di Giorgiasalendo sul palco, ha spiegato così le sue ragioni sui sociale, dicendo innanzitutto come si chiama ed esprimendo il proprio apprezzamento per come è stato trattato da. Le leader di FdI apprezza e risponde su Facebook: "Marco sei stato molto coraggioso e, come ho detto ieri, ho grande rispetto di chi ha il coraggio di difendere ciò in cui crede. Anche io penso che siamo tutti uguali e tutti Fratelli e penso che ciascuno abbia diritto ad amare ...