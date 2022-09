“L’amore degli italiani per Meloni? Fugace come una scoreggia”: è un caso il titolo dell’articolo della Sueddeutsche Zeitung (Di sabato 3 settembre 2022) “Fugace come una scorreggia“. È il dissacrante titolo di un articolo del giornale tedesco Sueddeutsche Zeitung sulla volatilità delL’amore degli italiani per i loro leader politici. E in particolare sull’attuale innamoramento per Giorgia Meloni. “Gli italiani hanno perso di nuovo la testa per amore, questa volta per la postfascista Giorgia Meloni, che si colloca nell’angolo più scuro dello spettro politico”, si legge nel sommario. “La cosa positiva è che si disinnamorano altrettanto velocemente. In un Paese che evidentemente tutti possono governare una volta“. L’autore del pezzo, Oliver Meiler, analizza la rapidità con cui gli elettori cambiano gusti in un colloquio con due giornalisti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) “una scorreggia“. È il dissacrantedi un articolo del giornale tedescosulla volatilità delper i loro leader politici. E in particolare sull’attuale innamoramento per Giorgia. “Glihanno perso di nuovo la testa per amore, questa volta per la postfascista Giorgia, che si colloca nell’angolo più scuro dello spettro politico”, si legge nel sommario. “La cosa positiva è che si disinnamorano altrettanto velocemente. In un Paese che evidentemente tutti possono governare una volta“. L’autore del pezzo, Oliver Meiler, analizza la rapidità con cui gli elettori cambiano gusti in un colloquio con due giornalisti ...

eflatmajor73 : RT @HuffPostItalia: L'amore degli italiani per Meloni? 'Fugace come una scorreggia'. La sottile ironia tedesca - Kund3ra : RT @HuffPostItalia: L'amore degli italiani per Meloni? 'Fugace come una scorreggia'. La sottile ironia tedesca - MontanariPier : RT @HuffPostItalia: L'amore degli italiani per Meloni? 'Fugace come una scorreggia'. La sottile ironia tedesca - HuffPostItalia : L'amore degli italiani per Meloni? 'Fugace come una scorreggia'. La sottile ironia tedesca - GioLario : @AurysKitchen @___D25___ Ehh La disturba l’amore… degli altri, la vecchia acida mal sopporta la felicità altrui! -