Lady Diana, l'ultima telefonata a Harry: il rimpianto del Principe (Di sabato 3 settembre 2022) La notizia dell'incidente di Lady Diana ha sconvolto tutto il mondo. Harry e William erano a Balmoral quando successe il tutto. Il primo, in un documentario, ha svelato il suo rimpianto. Un momento che avrebbe preferito durasse di più. La tragedia che ha coinvolto Lady Diana è ancora presente nella memoria del mondo. Un momento che ha segnato tantissime vite, tra cui quella di Harry e William. Il primo, durante un documentario, ha voluto rilasciare una confessione davvero pesante. Parole che fanno capire un certo rimpianto. Ansa FotoDella tragica vicenda avvenuta nel 1997 si è tanto parlato. Ora, però, a farlo è stato Harry durante un documentario dal titolo "Diana out mother". Un documentario molto ...

