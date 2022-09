La truffa Facebook delle e-Bike colpisce ancora: ecco come funziona e come difendersi (Di sabato 3 settembre 2022) E’ tornata a mietere vittime la truffa delle e-Bike, un metodo fraudolento che va a colpire i consumatori intenzionati ad acquistare una bicicletta elettrica, sfruttando illecitamente un noto marchio sportivo come Decathlon. truffa e-Bike, 3/9/2022 – Computermagazine.itNelle scorse ore è comparsa una pagina Facebook che riprende il logo della stessa azienda (azienda, che va sottolineato, è totalmente estranea ai fatti), e che si chiama Decathlon Fans. Inizialmente si chiamava “Santa Anna Processing & Taxidermy”, ma dal 27 agosto ha deciso di cambiare denominazione. Non si tratta di una pagina certificata, con la spunta blu, di conseguenza già questo dovrebbe bastare per far scattare l’allarme, ma come riferisce ... Leggi su computermagazine (Di sabato 3 settembre 2022) E’ tornata a mietere vittime lae-, un metodo fraudolento che va a colpire i consumatori intenzionati ad acquistare una bicicletta elettrica, sfruttando illecitamente un noto marchio sportivoDecathlon.e-, 3/9/2022 – Computermagazine.itNelle scorse ore è comparsa una paginache riprende il logo della stessa azienda (azienda, che va sottolineato, è totalmente estranea ai fatti), e che si chiama Decathlon Fans. Inizialmente si chiamava “Santa Anna Processing & Taxidermy”, ma dal 27 agosto ha deciso di cambiare denominazione. Non si tratta di una pagina certificata, con la spunta blu, di conseguenza già questo dovrebbe bastare per far scattare l’allarme, mariferisce ...

