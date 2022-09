La sinistra non può dare lezioni di governo a nessuno (Di sabato 3 settembre 2022) Il centrodestra non è fortunato con le congiunzioni astrali: quando ha vinto le elezioni, infatti, i suoi governi hanno sempre dovuto fronteggiare congiunture internazionali che definire sfavorevoli è un eufemismo: nel 2001 l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre sconvolse le relazioni internazionali, gli equilibri geopolitici, i modelli di vita della società occidentale e l'economia a livello globale; il 2008, poi, fu l'anno in cui esplose la crisi finanziaria innescata dalla bolla immobiliare americana, con una reazione a catena che prosciugò la liquidità sui mercati mettendo in fibrillazione il sistema bancario e gli stessi bilanci statali. Fu una tempesta di diversa origine ma molto simile, per le conseguenze sull'economia reale, all'attuale crisi del gas, avviata con la ripresa dopo la pandemia e portata alle estreme conseguenze dalla guerra in Ucraina ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 settembre 2022) Il centrodestra non è fortunato con le congiunzioni astrali: quando ha vinto le e, infatti, i suoi governi hanno sempre dovuto fronteggiare congiunture internazionali che definire sfavorevoli è un eufemismo: nel 2001 l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre sconvolse le relazioni internazionali, gli equilibri geopolitici, i modelli di vita della società occidentale e l'economia a livello globale; il 2008, poi, fu l'anno in cui esplose la crisi finanziaria innescata dalla bolla immobiliare americana, con una reazione a catena che prosciugò la liquidità sui mercati mettendo in fibrillazione il sistema bancario e gli stessi bilanci statali. Fu una tempesta di diversa origine ma molto simile, per le conseguenze sull'economia reale, all'attuale crisi del gas, avviata con la ripresa dopo la pandemia e portata alle estreme conseguenze dalla guerra in Ucraina ...

