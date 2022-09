La Serie C torna su Sky Sport, Ghirelli: «Lega Pro amplia la sua visibilità» (Di sabato 3 settembre 2022) La Lega Pro torna su Sky Sport. Anche nella stagione 2022/23 si potranno vedere fino ad un massimo di 3 partite in diretta integrale ed il programma “Diretta gol” con colLegamenti dai campi.Per gli utenti Sky saranno quindi disponibili i match del campionato, di play off e play out, le seminali e le finali di play off. Una vetrina significativa per i 60 club della Lega Pro che, a turnazione,... Leggi su digital-news (Di sabato 3 settembre 2022) LaProsu Sky. Anche nella stagione 2022/23 si potranno vedere fino ad un massimo di 3 partite in diretta integrale ed il programma “Diretta gol” con colmenti dai campi.Per gli utenti Sky saranno quindi disponibili i match del campionato, di play off e play out, le seminali e le finali di play off. Una vetrina significativa per i 60 club dellaPro che, a turnazione,...

GiovaAlbanese : #Palumbo torna alla #Juventus, stavolta definitivo. Arriva dall’#Udinese, giocherà nella #NextGen in Serie C. #calciomercato - dv65699896 : RT @TuttiZangh: Oggi alle 18 torna la serie chi ha sparato a theo hernandez mi raccomando nn mancate ???? - GazzettadiSiena : Dopo il trionfo nella quinta serie australiana, il veterano amiatino vestirà ancora la maglia delle Zebrette - morenobos : RT @BatavoB: Ok però adesso vai a farti la 4 dose per un'influenza e torna a guardare la tua serie netflix con il bambino trans mulatto ch… - CalcioFinanza : [FOOTBALL AFFAIRS] Dalla Juventus all’Inter, le big della Serie A alla spending review: impatto a bilancio dal calc… -