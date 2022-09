La Russia chiude il gas a tempo indefinito. Ma i giornali italiani celebrano ancora “la svolta” del tetto al prezzo (che ormai non serve più) (Di sabato 3 settembre 2022) La compagnia statale russa Gazprom chiude “a tempo indefinito” il gasdotto Nord Stream 1 attraverso il quale fornisce il metano all’Europa occidentale, Italia inclusa. Ma i titoli dei nostri giornali (a differenza di quelli del resto del continente) sono tutti ancora dedicati al dibattito sul tetto europeo al prezzo di acquisto del gas, la bacchetta magica invocata da governo e partiti per far fronte ai costi insostenibili dell’energia. Un paradosso, perché la misura (ancora tutta da definire, i ministri dell’Unione ne parleranno il 9 settembre) rischia di arrivare a tempo scaduto e di risultare del tutto inutile, se (come dicono gli esperti) l’interruzione delle forniture è destinata a diventare definitiva. A ricordarlo, da ultimo, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) La compagnia statale russa Gazprom“a” il gasdotto Nord Stream 1 attraverso il quale fornisce il metano all’Europa occidentale, Italia inclusa. Ma i titoli dei nostri(a differenza di quelli del resto del continente) sono tuttidedicati al dibattito suleuropeo aldi acquisto del gas, la bacchetta magica invocata da governo e partiti per far fronte ai costi insostenibili dell’energia. Un paradosso, perché la misura (tutta da definire, i ministri dell’Unione ne parleranno il 9 settembre) rischia di arrivare ascaduto e di risultare del tutto inutile, se (come dicono gli esperti) l’interruzione delle forniture è destinata a diventare definitiva. A ricordarlo, da ultimo, è ...

LaVeritaWeb : Nel giorno in cui Mosca ferma il flusso di gas diretto verso l’Ue, l’Ungheria sigla un accordo con Gazprom per fars… - Agenzia_Ansa : L'allarme di Bonomi: nel caso la Russia sospendesse completamente l'invio di gas, 'avremmo un buco di 4 miliardi di… - petergomezblog : Caro energia, la Russia chiude il gas e la Ue litiga. Michel (Consiglio): “La Commissione è in ritardo”. Gentiloni:… - LuciaDeVivo2 : Caro energia, la Russia chiude il gas e la Ue litiga. Michel (Consiglio): “La Commissione è in ritardo”. Gentiloni:… - ragazzo_tweet : RT @antonio_bordin: Per mesi hanno predicato che si doveva rinunciare al gas russo. E ora che la #Russia li accontenta e chiude #NordStre… -