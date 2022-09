La risposta di Allegri che fa infuriare i tifosi della Juve: 'PSG? Più importante con Benfica e Maccabi Haifa' (Di sabato 3 settembre 2022) Intervistato da Sky al termine della partita contro la Fiorentina, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato così... Leggi su calciomercato (Di sabato 3 settembre 2022) Intervistato da Sky al terminepartita contro la Fiorentina, l'allenatorentus Massimilianoha parlato così...

juventusfc : ?? Allegri: «Rovella è diretto verso il Monza, andrà a giocare per trovare continuità e continuare il suo percorso d… - martonska : @clabotta86j Ho cercato il meme di Allegri che dice 'AHHHHH' soddisfatto ma non l'ho trovato. Peccato, era la risposta perfetta ???? - ALpj77 : @araujopampanin Allegri. La risposta è questa (l ho appena detto in un altra risposta) , lo conosciamo troppo bene… - GianmarioM7 : @Krafftdellenevi La risposta seria è evidente: allegri E' il problema di questa squadra. con QUALUNQUE, ma verament… - Davide_M5 : @MatteoPotito @Bresingar_ Come rimaneva qualcosa da ridire con Allegri nel 2018, poi con Sarri, poi con Pirlo, poi… -

Una bellissima Fiorentina fermata... dal palo! Serviva una risposta netta alla brutta Fiorentina di Udine. Ed è arrivata, in una partita importante come quella ... ha giocato veramente una brutta partita e Allegri dovrebbe porsi due domande. Voglia di correre da parte di Massimiliano Allegri che schiera Milik e Paredes titolari, riposo per ... Botta e risposta: ma i viola sbagliano anche un rigore Un primo tempo bellissimo tra Fiorentina e ... I TRE QUARTI DEL BICCHIERE Giusto cominciare dalla risposta, di gioco e carattere, fornita dopo il passaggio a vuoto di Udine, ma senza tralasciare problemi e strascichi di un pareggio con la Juventus che va per forza stretto. Fiorentina-Juventus, Allegri: "Che rabbia quel gol". Italiano: "Grande reazione" Juventus-Fiorentina finisce 1-1 tra rigori parati, gol sbagliati e un approccio troppo modesto dei bianconeri. Al gol di Milik ha risposto Kouame, con i viola che hanno avuto più volte l'occasione di ...