La protesta degli antifascisti contro Giorgia Meloni a Cagliari: "Ci hanno bloccati subito" | VIDEO (Di sabato 3 settembre 2022) Non solo il ragazzo con la bandiera arcobaleno: a Cagliari Giorgia Meloni è stata contestata anche con cori in sardo di gruppi indipendentisti: "Fuori l'Italia dalla Sardegna" e "Siamo tutti antifascisti". La protesta degli antifascisti contro Giorgia Meloni a Cagliari Per le contestazioni quattro persone sono state portate in Questura e oltre una trentina identificate: per loro scatteranno le denunce per aver disturbato il comizio elettorale. Tra le persone identificate anche il giovane salito sul palco a pochi minuti dall'inizio del comizio sventolando una grande bandiera arcobaleno chiedendo il riconoscimento dei diretti della comunità Lgbt+ mentre in una zona della piazza lontana dal palco, si ...

