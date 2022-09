La prof del corsivo bacchetta i politici su TikTok | Chi sono i leader iscritti al social dei più giovani? (Di sabato 3 settembre 2022) In queste intense settimane di campagna elettorale che precedono il voto del 25 settembre abbiamo visto molti esponenti politici di primo piano decidere di aprire un account su TikTok, il popolarissimo social utilizzato soprattutto dai più giovani. Tuttavia questa tecnica non darebbe buoni frutti, almeno stando a quanto affermato da uno dei personaggi che negli ultimi tempi ha avuto più visibilità sui social. Stiamo parlando di Elisa Esposito, diventata celebre grazie alle sue lezioni di corsivo, il nuovo modo di parlare dove le vocali si allungano e il suono delle sillabe spesso differisce da quelli classici della lingua italiana. Elisa Esposito, proprio grazie ai suoi video, è riuscita ad ottenere un’enorme platea di seguaci, specialmente su TikTok ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 3 settembre 2022) In queste intense settimane di campagna elettorale che precedono il voto del 25 settembre abbiamo visto molti esponentidi primo piano decidere di aprire un account su, il popolarissimoutilizzato soprattutto dai più. Tuttavia questa tecnica non darebbe buoni frutti, almeno stando a quanto affermato da uno dei personaggi che negli ultimi tempi ha avuto più visibilità sui. Stiamo parlando di Elisa Esposito, diventata celebre grazie alle sue lezioni di, il nuovo modo di parlare dove le vocali si allungano e il suono delle sillabe spesso differisce da quelli classici della lingua italiana. Elisa Esposito, proprio grazie ai suoi video, è riuscita ad ottenere un’enorme platea di seguaci, specialmente su...

