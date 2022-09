(Di sabato 3 settembre 2022) «Fugaceuna scorreggia». Così ilSueddeutsche Zeitung definisce l’attaccamento degliper i leader politici del Paese e in particolare l’innamoramento per il capo di Fratelli d’Italia Giorgia. «L’Italia si è innamorata perdutamente ancora una volta», recita il sommario, «questa volta della postfascista Giorgia, che proviene dall’angolo più oscuro dello spettro politico». E aggiunge: «L’unica cosa positiva è che si disinnamorano rapidamente. In un Paese in cui a quanto pare tutti possono governare una volta ogni tanto». Il giornalista Oliver Meiler basa l’articolo sulla rapidità con cui gli elettoricambiano i loro gusti: «Bisogna immaginarselo, da Mario Draghi, la superstar internazionale, il salvatore dell’euro e ...

AndreaVenanzoni : Il Presidente della Commissione turismo di Roma Capitale, Mariano Angelucci (PD), propone la realizzazione di un ta… - LegaSalvini : #Belpietro: 'Immaginare l'aumento delle bollette causato dall'aumento del prezzo del gas a causa della dipendenza d… - giampaolo_baio : RT @michele_geraci: Quiz per @LiaQuartapelle Quanto dovrebbe essere export della #Russia nella seconda metà del 2022 affinché la prevision… - draghifacazzate : RT @michele_geraci: Quiz per @LiaQuartapelle Quanto dovrebbe essere export della #Russia nella seconda metà del 2022 affinché la prevision… - michele_geraci : @LiaQuartapelle Ma Lia, quindi secondo te Quanto dovrebbe essere export della #Russia nella seconda metà del 2022… -

Open

...Alessio azzarda una: " Inzaghi non arriva ad Halloween ". E Cristian aggiunge: "Se giochi 20 minuti, non puoi pensare di vincere una partita". Francesco ha chiaro in testa il nome...Ha legittimato, ma solo in parte, il ruolo svolto dalla componente professionale con ladella riserva30% dei posti, messi a concorso nelle prime tre tornate concorsuali, in loro ... La previsione del giornale tedesco su Meloni e gli italiani: «L’amore per lei passerà al solito come un peto» Previsioni astrologiche e oroscopo di lunedì 5 settembre 2022: giornata abbastanza buona anche per Scorpione e Sagittario ...Sud. In prevalenza soleggiato al mattino; rovesci e locali temporali nel corso del pomeriggio. Temperature in ascesa, massime comprese tra 29 e 34 Temperature pressoché stabili, massime comprese tra 2 ...