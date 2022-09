La nave da crociera più grande al mondo demolita senza mai salpare | è costata 1 | 2 miliardi | ecco il motivo della sua fine

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 settembre 2022) Sarebbe stata ladapiùal, se non fosse che sarà smantellata prima ancora di. È la storiaGlobal Dream II, una mastodontica imbarcazione lunga 342 metri, con 20 ponti, un parco acquatico all’aperto e anche un cinema, pensata per solcare i mari del globo con 9mila passeggeri a bordo. Il? La società che l’ha costruita non ha trovato nessun acquirente disposto a pagare 1,2per acquistarla e così ora è finita in bancarotta. Per questo, a meno che qualcuno interessato si faccia avanti all’ultimo minuto, il destinoè segnato: sarà smontata prima ancora di fare il suo viaggio inaugurale e i suoi componenti saranno rivenduti per coprire i debiti ...