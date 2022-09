La figlia della principessa non avrà alcun titolo: lei non ci sta e così Sua Maestà viene aggirata (Di sabato 3 settembre 2022) Altri guai per la famiglia reale, che stavolta deve affrontare un bel problema riguardo un titolo nobiliare e la figlia della principessa. Una bambina senza titolo e anche senza nome ed una regina sempre più insoddisfatta dai propri eredi. Si sa, nella Famiglia Reale più chiacchierata del mondo, le questioni di “sangue” non vengono prese alla leggera e riguardano un po’ tutti i componenti. Stavolta ad andarci di mezzo, però, non è una principessa qualsiasi, ma una bimba appena nata, che già si trova invischiata negli intrighi di corte. Fonte: Instagram @buckingham.palace.picturesStiamo parlando della figlia di Beatrice di York, nata il 18 settembre 2022 e di cui ancora non è stato rivelato neanche il nome. Quello che però molti danno per certo è che la ... Leggi su curiosauro (Di sabato 3 settembre 2022) Altri guai per la famiglia reale, che stavolta deve affrontare un bel problema riguardo unnobiliare e la. Una bambina senzae anche senza nome ed una regina sempre più insoddisfatta dai propri eredi. Si sa, nella Famiglia Reale più chiacchierata del mondo, le questioni di “sangue” non vengono prese alla leggera e riguardano un po’ tutti i componenti. Stavolta ad andarci di mezzo, però, non è unaqualsiasi, ma una bimba appena nata, che già si trova invischiata negli intrighi di corte. Fonte: Instagram @buckingham.palace.picturesStiamo parlandodi Beatrice di York, nata il 18 settembre 2022 e di cui ancora non è stato rivelato neanche il nome. Quello che però molti danno per certo è che la ...

