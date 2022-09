La demografia si può cambiare. Numeri e storie dal Trentino-Alto Adige (Di sabato 3 settembre 2022) C’è chi la sfanga. Tra le ripartizioni, le regioni, le città italiane c’è chi dalla grande recessione demografica nella quale già... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 3 settembre 2022) C’è chi la sfanga. Tra le ripartizioni, le regioni, le città italiane c’è chi dalla grande recessione demografica nella quale già... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

savo27 : @luciodigaetano Lucio, si parla anche di demografia, poi non so se può rispondere a tutte le tue lecite richieste :… - Sir_Bianchi : @gstarwind @UnitedPlanetFe1 @luca_unia @pellegrino_fra @alexfuse @fgavazzoni lo studio non dimostra che la conviven… - lando_barberio : #lariachetira domandina da poco per Cazzola : vista la tremenda demografia italiana,come si può fare a convertire i… - LucaAterini : La demografia pesa sui conti: l'Italia del 2070 rischia di perdere 560 mld di euro l'anno -