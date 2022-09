La coppia di senzatetto di Malpensa si è sposata: il miracolo frutto della solidarietà (Di sabato 3 settembre 2022) La coppia di senzatetto dell’aeroporto di Malpensa si è finalmente sposata ed è frutto della solidarietà. Una coppia di senzatetto di Malpensa si è unita nel vincolo del matrimonio ed è un vero e proprio miracolo. Per il loro giorno speciale non hanno avuto un unico wedding planner, ma un’intera squadra di persone che si L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di sabato 3 settembre 2022) Ladidell’aeroporto disi è finalmenteed è. Unadidisi è unita nel vincolo del matrimonio ed è un vero e proprio. Per il loro giorno speciale non hanno avuto un unico wedding planner, ma un’intera squadra di persone che si L'articolo proviene da CheSuccede.it.

