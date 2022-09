La casa degli orrori: picchiava la madre anziana per soldi, mentre il padre era allettato da 20 anni (Di sabato 3 settembre 2022) Terracina. La donna anziana aveva visto il figlio tramutarsi progressivamente nel suo aguzzino. Continuamente maltrattata e assoggettata alle sue volontà. Un incubo dentro casa. Di fatto, non è la prima volta che l’uomo si rivolgeva con violenza nei confronti dell’anziana madre dentro casa. Già in precedenza erano stati operati interventi delle Volanti presso quell’abitazione. picchiava la madre con il padre allettato da 20 anni I fatti sono avvenuti nella giornata di ieri, venerdì 2 settembre, quando il personale del Commissariato di Terracinaha arrestato in flagranza di reato C.I., un 51 enne di origini romene alle prese con le sue violenze ai danni della povera donna. Il reato, è quello del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 settembre 2022) Terracina. La donnaaveva visto il figlio tramutarsi progressivamente nel suo aguzzino. Continuamente maltrattata e assoggettata alle sue volontà. Un incubo dentro. Di fatto, non è la prima volta che l’uomo si rivolgeva con violenza nei confronti dell’dentro. Già in precedenza erano stati operati interventi delle Volanti presso quell’abitazione.lacon ilda 20I fatti sono avvenuti nella giornata di ieri, venerdì 2 settembre, quando il personale del Commissariato di Terracinaha arrestato in flagranza di reato C.I., un 51 enne di origini romene alle prese con le sue violenze ai ddella povera donna. Il reato, è quello del ...

