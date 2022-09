Kvaratskhelia regala il successo e la vetta della classifica al Napoli, che rimonta sulla Lazio! (Di sabato 3 settembre 2022) E’ andata in scena questa sera la sfida tra Lazio e Napoli, valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie A. I padroni di casa hanno sbloccato il match pochi minuti dopo il calcio d’inizio, con Zaccagni a segno al 4?. La squadra di sarri, però , non è riuscito a mantenere alto il ritmo del match e ha ceduto alla rimonta della squadra di Spalletti. Kim Min-Jae, con un colpo di testa, ha segnato il gol del pareggio, convalidato grazie alla goal line technology. Al rientro in campo dall’intervallo, ci ha pensato Kvaratskhelia a regalare al Napoli la rete del vantaggio e della vittoria, segnando al 61?. I partenopei, dunque, salgono in vetta alla classifica della Serie A col Milan. L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 3 settembre 2022) E’ andata in scena questa sera la sfida tra Lazio e, valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie A. I padroni di casa hanno sbloccato il match pochi minuti dopo il calcio d’inizio, con Zaccagni a segno al 4?. La squadra di sarri, però , non è riuscito a mantenere alto il ritmo del match e ha ceduto allasquadra di Spalletti. Kim Min-Jae, con un colpo di testa, ha segnato il gol del pareggio, convalidato grazie alla goal line technology. Al rientro in campo dall’intervallo, ci ha pensatore alla rete del vantaggio evittoria, segnando al 61?. I partenopei, dunque, salgono inallaSerie A col Milan. L'articolo ...

CB_Ignoranza : Dopo 500 tentativi Kvaratskhelia butta giù il muro Provedel, segna il quarto gol in cinque partite e regala 3 punti… - PeppeLauratoOF : Dopo 500 tentativi #Kvaratskhelia butta giù il muro #Provedel, segna il quarto gol in cinque partite e regala i 3 p… - sadbeautifult94 : RT @CB_Ignoranza: Dopo 500 tentativi Kvaratskhelia butta giù il muro Provedel, segna il quarto gol in cinque partite e regala 3 punti al Na… - PaulineGoddess8 : RT @CB_Ignoranza: Dopo 500 tentativi Kvaratskhelia butta giù il muro Provedel, segna il quarto gol in cinque partite e regala 3 punti al Na… - sonoriccio : RT @CB_Ignoranza: Dopo 500 tentativi Kvaratskhelia butta giù il muro Provedel, segna il quarto gol in cinque partite e regala 3 punti al Na… -