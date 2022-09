Korunera, una vita per i cani. Il fondatore Biagio Fattizzo: “Così lottiamo per la loro libertà” (Di sabato 3 settembre 2022) Giornate che iniziano alle quattro del mattino e che finiscono a sera inoltrata. Un ciclo continuo che toglie tempo a tutto il resto. Ma non è questa la giusta lettura della vita di Biagio Fattizzo e della sua compagna Letizia. Non si tratta di privazioni, anzi. Tutte queste ore loro le dedicano a salvare vite, quelle dei cani. Delle sbarre forzate fino ad aprirsi, di colore bianco su sfondo nero: un simbolo di evasione? Più che altro di libertà. E’ quello che rappresenta Korunera, l’associazione fondata a Parabita un anno fa e guidata da Biagio Fattizzo, che salva decine e decine di cani nell’entroterra pugliese. Lo fa con aiuti che provengono da tutta Italia e oltre ma, soprattutto, grazie all’impegno di questi ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 3 settembre 2022) Giornate che iniziano alle quattro del mattino e che finiscono a sera inoltrata. Un ciclo continuo che toglie tempo a tutto il resto. Ma non è questa la giusta lettura delladie della sua compagna Letizia. Non si tratta di privazioni, anzi. Tutte queste orele dedicano a salvare vite, quelle dei. Delle sbarre forzate fino ad aprirsi, di colore bianco su sfondo nero: un simbolo di evasione? Più che altro di. E’ quello che rappresenta, l’associazione fondata a Parabita un anno fa e guidata da, che salva decine e decine dinell’entroterra pugliese. Lo fa con aiuti che provengono da tutta Italia e oltre ma, soprattutto, grazie all’impegno di questi ...

