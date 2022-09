Kim e Kvara ribaltano il gol di Zaccagni, il Napoli sbanca l’Olimpico: Lazio ko (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNel segno del ‘K’ – il solido Kim e il micidiale Kvaratskhelia, georgiano dal nome più complesso della sua facilità a segnare – il Napoli batte in rimonta la Lazio all’Olimpico nell’ultimo anticipo del 5/o turno e dopo il pari col Lecce trova una vittoria importante in chiave campionato e in vista dell’esordio da brividi in Champions con il Liverpool. Colpita a freddo da Zaccagni, la squadra di Spalletti impiega un bel po’ a carburare ma poi la qualità dei suoi singoli, da Kim a Osimhen, da Lozano a ‘Kvara’, ha la meglio sul gioco dei biancocelesti di Sarri, che non riescono a ripetere l’exploit con l’Inter e a riscattare il pari subito dalla Samp. Il Napoli raggiunge al momentaneo primo posto il Milan, a 11 punti, mentre i laziali restano a ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNel segno del ‘K’ – il solido Kim e il micidialetskhelia, georgiano dal nome più complesso della sua facilità a segnare – ilbatte in rimonta laalnell’ultimo anticipo del 5/o turno e dopo il pari col Lecce trova una vittoria importante in chiave campionato e in vista dell’esordio da brividi in Champions con il Liverpool. Colpita a freddo da, la squadra di Spalletti impiega un bel po’ a carburare ma poi la qualità dei suoi singoli, da Kim a Osimhen, da Lozano a ‘’, ha la meglio sul gioco dei biancocelesti di Sarri, che non riescono a ripetere l’exploit con l’Inter e a riscattare il pari subito dalla Samp. Ilraggiunge al momentaneo primo posto il Milan, a 11 punti, mentre i laziali restano a ...

realvarriale : Superlativa prova di @sscnapoli che in rimonta supera all'Olimpico @OfficialSSLazio.Gara di grande qualità e person… - AnBa__9 : RT @AnBa__9: ??CHE N A P O L I? Grande partita degli Azzurri???? ??Doppia K a segno Kim/Kvara?? Importanti 3 punti per il Campionat… - tuttonapoli : Spalletti a Sky: 'Siamo sulla strada giusta, corti e precisi! Meret sta crescendo. Su Kim e Kvara...' - RoxxLosa : Aspettando di poter giudicare #Kim e #Kvara, la pescata che Giuntoli ha fatto con #Anguissa è stata fenomenale, anc… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Napoli: Spalletti, Kvara? Non sono sorpreso 'Bravi a sostituire con lui e Kim chi ci hanno portato via' -