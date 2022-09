Juventus, TMW: “I retroscena della trattativa per il trasferimento di Zakaria” (Di sabato 3 settembre 2022) Juventus Zakaria- La Juventus ha svolto stamane piccola rifinitura tattica, per la preparazione alla gara contro la Fiorentina. Alle ore 15:00, apriranno la quinta giornata le due compagini. La Juventus ha concluso il calciomercato con l’acquisto di Paredes e due cessione sul gong finale, in Premier League. La prima è il prestito di Arthur Melo al Liverpool, operazione con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni in caso di diverse condizioni facilmente raggiungibili. Un’altra cessione piazzata nelle ultime battute di mercato, è quella di Dennis Zakaria al Chelsea. Come anticipato da Gianluca Di Marzio, i due club stavano discutendo sulle modalità dell’affare. Alla fine l’accordo sarebbe stato raggiunto sulla base del prestito con diritto di riscatto. Il calciatore ha già raggiunto un accordo con il ... Leggi su seriea24 (Di sabato 3 settembre 2022)- Laha svolto stamane piccola rifinitura tattica, per la preparazione alla gara contro la Fiorentina. Alle ore 15:00, apriranno la quinta giornata le due compagini. Laha concluso il calciomercato con l’acquisto di Paredes e due cessione sul gong finale, in Premier League. La prima è il prestito di Arthur Melo al Liverpool, operazione con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni in caso di diverse condizioni facilmente raggiungibili. Un’altra cessione piazzata nelle ultime battute di mercato, è quella di Dennisal Chelsea. Come anticipato da Gianluca Di Marzio, i due club stavano discutendo sulle modalità dell’affare. Alla fine l’accordo sarebbe stato raggiunto sulla base del prestito con diritto di riscatto. Il calciatore ha già raggiunto un accordo con il ...

