Juventus, la conferenza stampa di Allegri: le sue parole

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio tra Fiorentina e Juve. Di seguito le sue parole.

JUVE RINUNCIATARIA – «La Fiorentina ha spinto molto e abbiamo sbagliato qualche situazione in uscita. Diciamo che ci siamo allenati a fare una buona fase difensiva».

DI MARIA SOSTITUITO – «Se vogliamo essere realisti la partita più importante della Champions è quella in casa con il Benfica. Di Maria è uscito per precauzione dopo che aveva fatto solo due allenamenti, vedremo come sta. Con un po' di pazienza arriveremo».

