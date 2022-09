Juventus-Fiorentina 1-1, a Milik risponde Kouamé (Di sabato 3 settembre 2022) Finisce 1-1 tra Juventus e Fiorentina nel primo match della quinta giornata. La Juventus va subito avanti al Franchi, con un altro gol di Milik (titolare al posto di Vlahovic, lasciato a riposo), ma viene raggiunta alla mezz`ora dalla rete di Kouamé, in contropiede. La Viola ha anche l`occasione per ribaltarla prima dell`intervallo, ma Jovic si fa parare un calcio di rigore da Perin. I bianconeri agganciano momentaneamente l`Inter (impegnata nel derby alle 18), quarta gara di fila senza vittoria per la Fiorentina.Quinta Giornata: Fiorentina-Juventus 1-1, 18.00 Milan-Inter, 20.45 Lazio-Napoli, Domenica 4 settembre: 12.30 Cremonese-Sassuolo, 15.00 Spezia-Bologna, 18.00 Hellas Verona-Sampdoria, 20.45 Udinese-Roma, Lunedì 5 settembre: 18.30 Monza-Atalanta, ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 3 settembre 2022) Finisce 1-1 tranel primo match della quinta giornata. Lava subito avanti al Franchi, con un altro gol di(titolare al posto di Vlahovic, lasciato a riposo), ma viene raggiunta alla mezz`ora dalla rete di, in contropiede. La Viola ha anche l`occasione per ribaltarla prima dell`intervallo, ma Jovic si fa parare un calcio di rigore da Perin. I bianconeri agganciano momentaneamente l`Inter (impegnata nel derby alle 18), quarta gara di fila senza vittoria per la.Quinta Giornata:1-1, 18.00 Milan-Inter, 20.45 Lazio-Napoli, Domenica 4 settembre: 12.30 Cremonese-Sassuolo, 15.00 Spezia-Bologna, 18.00 Hellas Verona-Sampdoria, 20.45 Udinese-Roma, Lunedì 5 settembre: 18.30 Monza-Atalanta, ...

OptaPaolo : 0 - La Juventus non ha effettuato nemmeno un tiro nel secondo tempo: per i bianconeri è la quinta volta dal 2004/05… - gippu1 : Tiri in porta della #Juventus di Allegri in cinque partite contro la #Fiorentina di Italiano: andata 2021-22: 1 an… - CB_Ignoranza : La Juventus, salvata da un grande Mattia Perin, non va oltre l’1-1 al Franchi contro la Fiorentina. Certo che i bi… - Le19delajuveOUT : RT @lacompetenza: Nella Juventus, solo Kostic ha avuto una posizione media sopra la metà campo, nella Fiorentina solo i due centrali sotto.… - infoitinterno : Serie A: Fiorentina-Juventus 1-1 -