Juventus, Allegri nei guai: la reazione dei tifosi è durissima (Di sabato 3 settembre 2022) Ancora problemi per il tecnico Massimiliano Allegri. Il giudizio per quanto successo in campo è decisamente impietoso. La Juventus esce dal match contro la Fiorentina con un pari. Un 1-1 che se dal punto i vista della classifica consente di agganciare per il momento l'Inter, dal punto di vista dell'occasione persa fa sorgere qualche rimpianto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

gippu1 : Tiri in porta della #Juventus di Allegri in cinque partite contro la #Fiorentina di Italiano: andata 2021-22: 1 an… - Gazzetta_it : Juve, Milik fa rifiatare Vlahovic?. Ma Allegri li ha provati anche insieme - forumJuventus : #FiorentinaJuve, oggi ore 15. Formazione GdS: 'Allegri sceglie il 4-3-3 con Di Maria, Milik e Kostic in attacco. Vl… - Dibbello : RT @AzzoJacopo: #Allegri 'Fino a che non capiamo che la palla della Juventus è diversa da quella delle altre squadre.... quella era la pall… - SciarraMattia1 : #Allegri su dazn ora: 'buona partita, qui a firenze si poteva perdere e quindi bene così. Siamo andati bene e sono… -