Juve, interesse per un giocatore della Fiorentina: il nome (Di sabato 3 settembre 2022) La sessione estiva di calciomercato si è conclusa da poco ma la Juventus sembra pensare già alla prossima finestra di gennaio, studiando nuovi possibili colpi. L’obiettivo, dopo aver rinforzato centrocampo ed attacco, è consolidare il reparto difensivo con l’inserimento di un centrale. Come riportato da Tuttosport, infatti, tra i nomi in lizza per il ruolo c’è Igor della Fiorentina. calciomercato Igor Juventus Nel primo pomeriggio la Vecchia Signora incontrerà proprio la Viola nello stadio Artemio Franchi; sarà dunque un occasione per osservare nuovamente da vicino il calciatore brasiliano. Igor, classe 1998, con la Fiorentina ha collezionato 71 presenze, riuscendo a conquistare il posto da titolare in coppia con un ex obiettivo bianconero, Nikola Milenkovic. I passati trasferimenti ... Leggi su rompipallone (Di sabato 3 settembre 2022) La sessione estiva di calciomercato si è conclusa da poco ma lantus sembra pensare già alla prossima finestra di gennaio, studiando nuovi possibili colpi. L’obiettivo, dopo aver rinforzato centrocampo ed attacco, è consolidare il reparto difensivo con l’inserimento di un centrale. Come riportato da Tuttosport, infatti, tra i nomi in lizza per il ruolo c’è Igor. calciomercato Igorntus Nel primo pomeriggio la Vecchia Signora incontrerà proprio la Viola nello stadio Artemio Franchi; sarà dunque un occasione per osservare nuovamente da vicino il calciatore brasiliano. Igor, classe 1998, con laha collezionato 71 presenze, riuscendo a conquistare il posto da titolare in coppia con un ex obiettivo bianconero, Nikola Milenkovic. I passati trasferimenti ...

sergiotonello : @juventusfcen Non l' ho mai visto giocare ,speriamo sia bravo e faccia l' interesse della juve . - WhiteWidow_5050 : @cloud_pattern @RossoAlessio @FrankPuppeteer Qualcuno ha mentito per forza. Pinto dichiara interesse per frattesi e… - angeloromano93 : @Marco_Evang @usodistorto Guardi, rispetto il suo lavoro e può anche avere ragione, ci mancherebbe. Ma l'interesse… - Giovann14793883 : RT @fagiuolismo: Ricapitolando quei cessi di centrocampisti della Juve in questo calciomercato: -Rabiot ad un passo dal Man UTD -Arthur al… - fabio200908 : RT @fagiuolismo: Ricapitolando quei cessi di centrocampisti della Juve in questo calciomercato: -Rabiot ad un passo dal Man UTD -Arthur al… -