Juve, Allegri: «Buona partita, lo spirito è giusto» (Di sabato 3 settembre 2022) Le parole di Massimiliano Allegri al termine del pareggio tra Fiorentina e Juve: «La partita andava chiusa nel primo tempo» Massimiliano Allegri a Dazn dopo Fiorentina Juve. Le sue dichiarazioni dopo il pareggio dei bianconeri. ARRABBIATO ALLA FINE – «Alla fine ero un po’ arrabbiato perché volevo che finisse la partita perché loro stavano spingendo. Poteva fare meglio in qualche contropiede, però la partita andava chiusa nel primo tempo. È un cambio di mentalità, quelle sono palle pesanti. In un momento così la partita va azzannata, non siamo stati capaci. Quello è l’unico rammarico. I ragazzi hanno fatto una Buona partita, c’è stato il giusto spirito. E’ il quinto risultato ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 settembre 2022) Le parole di Massimilianoal termine del pareggio tra Fiorentina e: «Laandava chiusa nel primo tempo» Massimilianoa Dazn dopo Fiorentina. Le sue dichiarazioni dopo il pareggio dei bianconeri. ARRABBIATO ALLA FINE – «Alla fine ero un po’ arrabbiato perché volevo che finisse laperché loro stavano spingendo. Poteva fare meglio in qualche contropiede, però laandava chiusa nel primo tempo. È un cambio di mentalità, quelle sono palle pesanti. In un momento così lava azzannata, non siamo stati capaci. Quello è l’unico rammarico. I ragazzi hanno fatto una, c’è stato il. E’ il quinto risultato ...

