Jane Fonda sui social | Ho un cancro trattabile | sono privilegiata per le cure

è stato diagnosticato un linfoma non - Hodgkin : lo ha reso noto sui suoi account social la stessa leggendaria attrice e attivista, riferendo di aver cominciato la chemioterapia. "Questo è ...sta combattendo una nuova battaglia, ma questa volta non in difesa dell'ambiente e del clima. Alla soglia degli 85 anni, l'attrice ha rivelato di essere affetta da un linfoma non - Hodgkin, ...“L’80% delle persone sopravvive, quindi mi sento molto fortunata”, ha scritto sui social, “anche perché ho un’assicurazione sanitaria e accesso ai migliori medici e trattamenti…Troppe persone in… ..."Ho un’assicurazione e accesso ai migliori medici e trattamenti, troppe persone in America non hanno accesso a tutto questo, non è giusto” ...