Jane Fonda ha scritto su Instagram che ha il cancro (Di sabato 3 settembre 2022) L'attrice e attivista Usa Jane Fonda, 84 anni, ha fatto sapere sul suo profilo Instagram che ha il cancro e che ha iniziato un trattamento di chemioterapia. All'attrice è stato diagnosticato un linfoma di non-Hodgkin e sta seguendo un trattamento chemioterapico della durata di sei mesi."Sono molto fortunata - ha scritto - perché ho un'assicurazione sulla salute e l'accesso ai migliori dottori e trattamenti. Almeno una volta ogni famiglia in America ha a che fare col cancro e sono troppi quelli che non hanno accesso alle cure che sto ricevendo io e questo non è giusto". Leggi su ilfogliettone (Di sabato 3 settembre 2022) L'attrice e attivista Usa, 84 anni, ha fatto sapere sul suo profiloche ha ile che ha iniziato un trattamento di chemioterapia. All'attrice è stato diagnosticato un linfoma di non-Hodgkin e sta seguendo un trattamento chemioterapico della durata di sei mesi."Sono molto fortunata - ha- perché ho un'assicurazione sulla salute e l'accesso ai migliori dottori e trattamenti. Almeno una volta ogni famiglia in America ha a che fare cole sono troppi quelli che non hanno accesso alle cure che sto ricevendo io e questo non è giusto".

FaganKara : RT @repubblica: Jane Fonda annuncia su Instagram che ha il cancro: 'Sono fortunata, mi posso curare' - telodogratis : Jane Fonda: ‘Ho un cancro trattabile ma sono privilegiata per le cure’ - repubblica : Jane Fonda annuncia su Instagram che ha il cancro: 'Sono fortunata, mi posso curare' - fisco24_info : Jane Fonda: 'Ho un cancro trattabile ma sono privilegiata per le cure': Lo ha reso noto sui suoi account social la… - SteelRevel : RT @SkyTG24: Jane Fonda ha un cancro, l'annuncio sui social: 'Trattabile e sono privilegiata per cure' -