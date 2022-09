Italiano | “Rammaricato del pareggio” Allegri | ”Contento del punto preso a Firenze” Milenkovic | stop nelle prossime partite

(Di sabato 3 settembre 2022) Vincenzoha la faccia di uno a cui hanno rubato il portafogli: "Sonoper non aver vinto, ma rimane la prestazione come altre ad inizio stagione. Continuando a giocare così, qualche soddisfazione ce la prenderemo" L'articolo proviene daPost.

ClaudioAgos : RT @nickkwolff: #Allegri: “I ragazzi hanno fatto una buona partita, c’è stato un buono spirito, quinto risultato utile consecutivo” #Itali… - BiaGobbo91 : RT @nickkwolff: #Allegri: “I ragazzi hanno fatto una buona partita, c’è stato un buono spirito, quinto risultato utile consecutivo” #Itali… - avvofatto_ : RT @nickkwolff: #Allegri: “I ragazzi hanno fatto una buona partita, c’è stato un buono spirito, quinto risultato utile consecutivo” #Itali… - rob_carnevale : RT @nickkwolff: #Allegri: “I ragazzi hanno fatto una buona partita, c’è stato un buono spirito, quinto risultato utile consecutivo” #Itali… - lu_fer1975 : RT @nickkwolff: #Allegri: “I ragazzi hanno fatto una buona partita, c’è stato un buono spirito, quinto risultato utile consecutivo” #Itali… -

... non dobbiamo guardare la classifica ma sono. Milenkovic Oggi perdiamo il calciatore ... Ha un problema all'adduttore che si porta dietro da settimane, maè un folle se fa nove ...FIRENZE - "Sono molto arrabbiato e, troppe situazioni in cui dovevamo approfittare ... Lo ha detto il tecnico viola Vincenzoal termine della sfida fra Fiorentina e Juventus. "...Vincenzo Italiano ha la faccia di uno a cui hanno rubato il portafogli: "Sono rammaricato per non aver vinto, ma rimane la prestazione come altre ad inizio stagione. Continuando a giocare così, qualch ...In totale dal 24 agosto dello scorso anno al 31 agosto 2022 sono stati segnalati 1.028.469 casi di reinfezione, pari al 5,9% del totale dei casi notificati nello stesso periodo. Sono 17.668 i nuovi ca ...