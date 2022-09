Italia-Ucraina in tv: orario e diretta streaming Europei 2022 basket (Di sabato 3 settembre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Italia-Ucraina, match valido come terza giornata degli Europei di basket 2022. Dopo le partite contro Estonia e Grecia, prosegue il cammino degli uomini del ct Pozzecco: l’ultimo confronto risale a poche settimane fa, quando l’Italbasket si impose 89-97. La palla a due della partita è fissata alle ore 21:00 di lunedì 5 settembre, con la sfida che verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi proporrà una diretta testuale aggiornata. RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, match valido come terza giornata deglidi. Dopo le partite contro Estonia e Grecia, prosegue il cammino degli uomini del ct Pozzecco: l’ultimo confronto risale a poche settimane fa, quando l’Italsi impose 89-97. La palla a due della partita è fissata alle ore 21:00 di lunedì 5 settembre, con la sfida che verrà trasmessa insu Sky Sport Arena, oltre che insu Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi proporrà unatestuale aggiornata. RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO SportFace.

