Italia, missione compiuta: Cuba battuta, azzurri ai quarti del Mondiale di volley (Di sabato 3 settembre 2022) 3-1 Italia e si vola ai quarti di finale. La nazionale di De Giorgi supera l'esame Cuba, il primo difficile test dei Mondiali di pallavolo maschile in corso in Slovenia e Polonia. Giannelli in palleggio, Romanò sulla sua diagonale... Leggi su europa.today (Di sabato 3 settembre 2022) 3-1e si vola aidi finale. La nazionale di De Giorgi supera l'esame, il primo difficile test dei Mondiali di pallavolo maschile in corso in Slovenia e Polonia. Giannelli in palleggio, Romanò sulla sua diagonale...

ItaliaViva : La prima proposta di legge che firmerò nella prossima legislatura è quella per riaprire l'unità di missione 'Casa I… - ESA_Italia : Il ritratto ufficiale ESA del nostro morbido amico @shaunthesheep . La pecora Shaun è stata selezionata da ESA nel… - ESA_Italia : Ripreso il conto alla rovescia per #Artemis I, rimanete sintonizzati per aggiornamenti sul lancio della missione p… - straditeresa : @GiuseppeConteIT - gio551 : RT @AndreaLompio53: @jacopo_iacoboni Né l'uno, né l'altro. La missione di Calenda, Renzi e ???????????? ?????? ?????????? è quella di proseguire il #buo… -