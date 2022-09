Italia-Grecia oggi | Europei basket 2022 | orario sabato 3 settembre | canale tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 3 settembre 2022) Le due favorite del girone C vanno in scena l’una contro altra nelsera del Mediolanum Forum di Assago.danno vita al confronto più atteso di questa prima fase, se non altro per la qualità che potrà essere vista in campo e soprattutto per chi, sul fronte ellenico, ci sarà. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 21.00 La sfida, infatti, è quella che gli azzurri lanceranno a Giannis Antetokounmpo, uno dei cinque giocatori più forti del mondo allo stato attuale. Ma la questione non riguarda solo lui: la, in quanto tale, è una squadra molto competitiva, che punta come minimo alla semifinale. Per gli azzurri c’è il compito di dimostrare che alla netta vittoria contro l’Estonia si può dare seguito in maniera molto efficace. Gli ...