Italia-Francia oggi in tv: orario e diretta streaming Europei 2022 pallanuoto femminile (Di sabato 3 settembre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Italia-Francia, sfida valida per la quinta giornata degli Europei di Spalato 2022 di pallanuoto femminile. Ultima partita dei gironi per il Setterosa del ct Silipo, che dopo la vittoria contro la Serbia si sono assicurate il passaggio del turno da prime del girone, avendo vinto tutte le partite. L’appuntamento con l’inizio della partita è fissato alle ore 19:00 di sabato 3 settembre, con la diretta tv affidata a Rai Sport+HD, oltre alla diretta streaming su Raiplay. In alternativa, Sportface vi fornirà una diretta testuale aggiornata. SEGUI LA diretta TESTUALE RISULTATI E CLASSIFICHE FORMULA E REGOLAMENTO ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, sfida valida per la quinta giornata deglidi Spalatodi. Ultima partita dei gironi per il Setterosa del ct Silipo, che dopo la vittoria contro la Serbia si sono assicurate il passaggio del turno da prime del girone, avendo vinto tutte le partite. L’appuntamento con l’inizio della partita è fissato alle ore 19:00 di sabato 3 settembre, con latv affidata a Rai Sport+HD, oltre allasu Raiplay. In alternativa, Sportface vi fornirà unatestuale aggiornata. SEGUI LATESTUALE RISULTATI E CLASSIFICHE FORMULA E REGOLAMENTO ...

- sportface2016 : #Pallanuoto, #wp2022split: orario e come vedere in diretta #ItaliaFrancia - zazoomblog : LIVE Italia-Francia pallanuoto femminile Europei 2022 in DIRETTA: il Setterosa sfida le emergenti transalpine -…