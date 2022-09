Italia-Francia oggi, Europei pallanuoto femminile 2022: orario, canale tv, programma, streaming (Di sabato 3 settembre 2022) Quinta ed ultima partita della fase a gironi per il Setterosa agli Europei di pallanuoto femminile in quel di Spalato. In terra croata le azzurre sfidano oggi la Francia nell’ultimo match del Gruppo B. LA DIRETTA LIVE DI Italia-Francia DI pallanuoto DALLE 19.00 Azzurre di Carlo Silipo che vanno a caccia della quinta vittoria in altrettanti match: vincere vuol dire agguantare il primo posto nel raggruppamento (dato già per scontato dopo il bellissimo successo con la Spagna) e avere un’avversaria dal livello sicuramente alla portata per i quarti di finale. Andiamo a scoprire il programma della sfida e come seguirla in TV. programma Europei pallanuoto femminile ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Quinta ed ultima partita della fase a gironi per il Setterosa aglidiin quel di Spalato. In terra croata le azzurre sfidanolanell’ultimo match del Gruppo B. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 19.00 Azzurre di Carlo Silipo che vanno a caccia della quinta vittoria in altrettanti match: vincere vuol dire agguantare il primo posto nel raggruppamento (dato già per scontato dopo il bellissimo successo con la Spagna) e avere un’avversaria dal livello sicuramente alla portata per i quarti di finale. Andiamo a scoprire ildella sfida e come seguirla in TV....

borghi_claudio : Subito i soldi per riportare le bollette ai livelli dell'anno scorso come accade in Francia. Se qualcuno non vuole… - rubio_chef : Si può parlare male di Libia, Usa, Italia, Palestina, Libano, Siria, Pakistan, Afganistan, Cina, Russia, Francia, I… - M5S_Europa : GRECIA +22,5% FRANCIA +33,9% GERMANIA +33,6% E l’ITALIA? solo +0,3% ?? Anche nel 2021 ???? è fanalino di coda fra i… - GastronomikaLk : I #supermercati vanno incontro ai bisogni delle persone affette da autismo. Sull'esempio di Spagna, Inghilterra e F… - ClaudioCros2 : RT @borghi_claudio: Subito i soldi per riportare le bollette ai livelli dell'anno scorso come accade in Francia. Se qualcuno non vuole e pe… -