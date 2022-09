Italia-Estonia 83-62, Europei basket: grande inizio per gli azzurri (Di sabato 3 settembre 2022) Un grande inizio della Nazionale Italiana di pallacanestro. Davanti al pubblico caldissimo del Forum di Assago, infatti, gli azzurri di Gianmarco Pozzecco hanno sconfitto nettamente l’Estonia nella partita di esordio agli Europei di basket 2022. Una prova davvero molto convincente per gli Italiani (vestiti di bianco per l’occasione) sul parquet casalingo meneghino: oggi la sfida alla Grecia. Italia-Estonia, grande vittoria degli azzurri nella prima degli Europei di basket (Credit foto – pagina Facebook Italbasket)Un’Italia quadrata, pronta e vogliosa di lasciare un segno tangibile in questo Europeo di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 settembre 2022) Undella Nazionalena di pallacanestro. Davanti al pubblico caldissimo del Forum di Assago, infatti, glidi Gianmarco Pozzecco hanno sconfitto nettamente l’nella partita di esordio aglidi2022. Una prova davvero molto convincente per glini (vestiti di bianco per l’occasione) sul parquet casalingo meneghino: oggi la sfida alla Grecia.vittoria deglinella prima deglidi(Credit foto – pagina Facebook Ital)Un’quadrata, pronta e vogliosa di lasciare un segno tangibile in questo Europeo di ...

