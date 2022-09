Italia-Cuba volley in tv oggi, orario Mondiali 2022: su che canale vederla, programma, streaming (Di sabato 3 settembre 2022) oggi sabato 3 settembre (ore 21.15) si gioca Italia-Cuba, ottavo di finale dei Mondiali 2022 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Lubiana (Slovenia) per affrontare gli ostici caraibici in una partita da dentro o fuori: chi vince si guadagna il diritto di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata, chi perde torna a casa. In palio la qualificazione ai quarti di finale e il possibile incrocio contro la Francia (i Campioni Olimpici sono attesi dal Giappone). LA DIRETTA LIVE DI Italia-Cuba DI volley DALLE 21.15 L’Italia ha tutte le carte in regola per vincere, ma si troverà di fronte l’outsider per eccellenza di questa competizione. I Campioni d’Europa hanno travolto con netti 3-0 Canada, ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022)sabato 3 settembre (ore 21.15) si gioca, ottavo di finale deidimaschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Lubiana (Slovenia) per affrontare gli ostici caraibici in una partita da dentro o fuori: chi vince si guadagna il diritto di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata, chi perde torna a casa. In palio la qualificazione ai quarti di finale e il possibile incrocio contro la Francia (i Campioni Olimpici sono attesi dal Giappone). LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 21.15 L’ha tutte le carte in regola per vincere, ma si troverà di fronte l’outsider per eccellenza di questa competizione. I Campioni d’Europa hanno travolto con netti 3-0 Canada, ...

ItalyinCuba : ??In arrivo a #Cuba oltre 2? tonnellate di aiuti sanitari del Sistema Italia per far fronte all'emergenza creata dal… - Federvolley : #MWCH2022 ?? Terzo successo, 3-0 alla Cina, negli ottavi l’Italia trova Cuba. LA NEWS ?? - Federvolley : #MWCH2022 ?? ???????????? ???? ???????????? ??? ???? L'Italia in campo sabato #3settembre alle ore 21.15 contro ???? #Cuba?? ??? I… - SonoMaleducata : @sanacore_ Stasera ci sta l'Italia del volley, contro Cuba. Non perderla. (Ah, pure Milan Inter, così per gradire) - Gazzetta_it : Mondiale, stasera Italia-Cuba, grinta De Giorgi: 'Mostriamo chi siamo!' -